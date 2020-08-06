شكرا لقرائتكم خبر عن خبير غاز: اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان فرصة للتوسع والتنقيب عن النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمر الكومي خبير الغاز، إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان تفند دعوى تركيا بأن لها حدودًا مائية مشتركة مع ليبيا في البحر المتوسط، مضيفًا: "مفيش حاجة اسمها حدود مائية بين تركيا وليبيا وبذلك لن تستطيع تركيا القيام بعمليات التنقيب في هذه المنطقة من البحر المتوسط".

وأضاف المهندس عمر الكومي خبير الغاز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان من خلالها تستطيع مصر أن تطرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب والاستكشاف للغاز أمام الشركات العالمية في المياه الدولية بينها وبين اليونان بالبحر الأبيض المتوسط .

وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج في ليبيا وتركيا غير قانونية وتخالف القانون الدولي، ومكانها سلة المهملات، مشيرًا إلى أن بلاده تواجه كل التحديات في المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك تواصلا تاما ومستمرا بين اليونان ومصر على أعلى المستويات، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة هذا التواصل فى مختلف القضايا.

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وأوضح وزير الخارجية اليونانى، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولى.

وقدم وزير الخارجية اليونانى، التهنئة للدولة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة عمل مميز، ويؤكد أن الرئيس السيسى يخطط لصالح بلده ويدرك ماذا يفعل.

وأضاف: "اليوم وقعنا اتفاقية تاريخية بين مصر واليونان، فى إطار القانون الدولى وتحترم العلاقات المجاورة وتساهم فى استقرار المنطقة، وبعد مباحثات طويلة المدى بعد التفاوض بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية اليونانى، أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة العلاقات المصرية اليونانية، ومن اليوم نبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية شهدت إزالة كل المعوقات خلال التفاوض بين البلدين، وتؤكد أن نهتم بكل الترسيم الحدودى فى إطار القانون الدولى.