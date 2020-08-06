شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير والإسكان يطلق حملة حسابات التوفير بجائزة أسبوعية 50000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق بنك التعمير والإسكان حملتة على جوائز حسابات التوفير كجزء من استراتيجية البنك لتقديم خدمات مصرفية تنافسية ومزايا ترضي القطاع الاكبر من العملاء

تأتي هذه الحملة في إطار تشجيع العملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم والتمتع بالمزايا العديدة والتسهيلات التي تقدمها حسابات التوفير المتنوعة بالبنك والتي تنافس في مزاياها أكبر البنوك المصرفية في مصر.

تسري الجوائز المعلن عنها على مجموعة متميزة من حسابات التوفير التي صممت خصيصا لتلائم احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء بما يحقق أقصى درجات الرضا لعملائنا ولجذب أكبر قطاع ممكن من الجمهور والتوسع في تطبيق الشمول المالي.

تشمل الحملة العملاء الحاليين والجدد من خلال سحب اسبوعي على بعض حسابات التوفير التي تصل رصيدها الي 100000 جنيه وبعدد فرص تساوي مضاعفات 50000 جم.

وتشمل هذه الحسابات

حساب ادخار مصرية يعد بنك التعمير والإسكان في مقدمة البنوك المصرية التي قدمت اوعية ادخارية خاصة بالمرأة تحت اسم " حساب ادخار مصرية ".

حيث اولي بنك التعمير اهتماما خاصة بالمرأة المصرية باعتبارها شريك فعال في تنمية المجتمع ضمن جهوده لنشر الشمول المالي والوصول لكافة فئات المجتمع وخاصة في ظل توجهات الدولة لتقديم كل الدعم لتمكين المرأة من التمويل والاستثمار.

حساب توفير بيزنس وهو حساب ادخاري ذو عائد شهري متميز موجه لأصحاب الاعمال والذي يجمع بين مزايا الحساب الجاري وحسابات التوفير.

حساب التوفير التصاعدي والذي يتيح للعملاء المرونة في اختيار دورية صرف العائد " شهري ، ربع سنوي ، نصف سنوي او سنوي بحسب شرائح رصيد الحساب و الذي تزيد نسبة العائد فيه بحسب رصيد الحساب كما يمكن لصاحب الحساب الحصول علي وحدة سكنية من الوحدات المتاحة بالبنك وفقا للاولويات التي يتم تحديدها.

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حساب توفير تحويل المرتبات وعاء ادخاري ذو طابع مميز يتيح لكافة السادة العاملين على مختلف شرائح مرتباتهم التمتع بعائد شهري تنافسي.

هذا بالإضافة الي مجموعة من حسابات التوفير المميزة التي يقدمها بنك التعمير والاسكان لعملائه والتي لن تندرج في السحب على رأسهم حساب توفير الاطفال والشباب ذو الجوائز وحساب ادخار الحج والعمرة وحساب جاري الصفوة.

علاوة على حزمة متنوعة من الشهادات والودائع باسعار عوائد تنافسية تلبي احتياجات جميع العملاء

الجوائز المقدمة سوف يتم اجراء السحب عليها يوم الاحد من كل اسبوع لمدة ثلاثة أشهر بدءا من يوم 9 اغسطس وحتى يوم 25اكتوبر وسوف يتم اعلان اسماء السادة الفائزين على الصفحات الرسمية للبنك بمواقع التواصل الاجتماعي.

نجح بنك التعمير والإسكان خلال السنوات السابقة ان يكون له دور ريادي بمساهمته الفعالة في المشاريع الاقتصادية الكبرى، حيث استطاع ان يكسب ثقة العملاء والجمهور خلال مسيرته الطويلة التي تتجاوز ال 40 عاما.

وتحت رئاسة الأستاذ حسن غانم وضع البنك خطة استراتيجية طموحة يسعى من خلالها ان يكون في مقدمة البنوك المصرفية التي تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية والحرص علي التطوير الدائم في اداؤه المصرفي للحفاظ علي ثقة عملاؤه حيث يقدم البنك حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية تبدأ مع العميل منذ سنواته الأولى وحتى سن المعاش من الأوعية الإدخارية بأنواعها مروراً ببرامج التمويل على تنوعها والتوسع في مجال الخدمات المصرفية الرقمية تحقيقا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية و تعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية.

وهذا بالإضافة الي الخطة التوسعية من خلال افتتاح فروع جديدة وماكينات الصراف الالي والانتشار الجغرافي في أماكن مختلفة لنكون دائما أقرب لعملائنا.



حسن غانم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب