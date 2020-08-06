شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للشحن: فيروس كورونا وخلافات ميناء الاسكندرية وراء تراجع الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏كشفت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إحدى الشركات القابضة النقل البحري والبري التابع لوزارة الأعمال العام، أن السبب الأساسى لارتفاع الخسائر خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2020 يرجع إلى وجود مشكلات مالية بين الشركة وبين هيئة ميناء الإسكندرية عن الفترة من منتصف ديسمبر 2019 حتى 15 يونيو 2020 فأدى الى توقف العمل بالتراخيص الممنوحة للشركة حتى تم حلها من جانب الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

اضافت الشركة فى بيان لها اليوم ، أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ،قامت بسداد 5 ملايين جنيه من تحت حساب المديونية المستحقة للهيئة لدي الشركة منذ سنوات سابقة ، بجانب وجود فيروس كورونا المستجد الذي أثر بشكل كبير على حجم التداول داخل الإسكندرية وداخل ميناء الدخيلة ،وبالتالي اثر سلبا على حجم الأعمال المستندة إلى الشركة الشركة .

وذكرت الشركة أن خسائر العام المالى 2019-2020 بلغت 25.5 مليون جنيه مقارنة ب 22.7 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 ، لافتة أن إيرادات الشركة بلغت 11.5 مليون جنيه، مقارنة ب 14.9 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

وققر مجلس ادارة الشركة إحالة الميزانية للجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها.

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