شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 6-8 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.038 مليار جنيه.





إيقاف تداول 19 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، رواد السياحة، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصرية لتطوير صناعة البناء، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مستشفى النزهة الدولي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.





البورصة تربح 3.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.038 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 458.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.6 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.87%، والعرب على 7.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.06%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 86 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، 52.4 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12709 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4132 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2436 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 736 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

الأسهم المرتفعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

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- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 6.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 12.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.55%.

- رواد السياحة بسعر إغلاق 12.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 38.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%.





الأسهم المتراجعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 89.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.18%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 5.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.53%.

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 6.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%.