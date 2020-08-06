شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 1.25% بختام الأسبوع.. ورأس المال يربح 5.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.25% رابحاً 53.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4359.585 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 643.125 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 45.5 مليون سهم، بقيمة 117.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1423 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.52%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15%.

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وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة طيران أبوظبي بنسبة 6.07%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5.61%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 5.08%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.17%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 1.89%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 1.46%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 20.8 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، حيث سيتم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 3 المنعقد بتاريخ 6 يونيو، مراجعة والمصادقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، ومناقشة بعض الأمور العامة الأخرى.

كما أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، حيث سيتم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 4، ومناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.