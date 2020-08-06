شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى 4% في شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن بيانات جمركية أولية، اليوم الخميس، أن صادرات جازبروم الروسية من الغاز إلى غير دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 4% في يونيو، مقارنة مع مايو لتصل إلى 11.446 مليار متر مكعب على أساس يومي.
أضافت الوكالة أن البيانات النهائية غالبا ما تكون أعلى من الأرقام الأولية.
وقالت إن كميات الغاز الروسي المنقول إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية تراجعت 44 % على أساس سنوي بين يناير ويوليو إلى 29.8 مليار متر مكعب.
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