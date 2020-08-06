شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى 4% في شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن بيانات جمركية أولية، اليوم الخميس، أن صادرات جازبروم الروسية من الغاز إلى غير دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 4% في يونيو، مقارنة مع مايو لتصل إلى 11.446 مليار متر مكعب على أساس يومي.

أضافت الوكالة أن البيانات النهائية غالبا ما تكون أعلى من الأرقام الأولية.

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وقالت إن كميات الغاز الروسي المنقول إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية تراجعت 44 % على أساس سنوي بين يناير ويوليو إلى 29.8 مليار متر مكعب.