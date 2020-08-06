شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع..والأسواق الإماراتية تربح 8.1 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.35% رابحاً 28.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2107.64 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.73 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.25% رابحاً 53.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4359.585 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار درهم، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، وسط صعود عدد من القطاعات القيادية، بينما هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.28% خاسراً 3.61 نقطة ليغلق عند مستوى 1288.83 نقطة.





بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.35% رابحاً 28.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2107.64 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.73 مليار درهم ليغلق عند مستوى 298.17 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 348.4 مليون سهم محققة ما قيمته 288.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4642 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.86%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.70%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاعي الخدمات والاستثمار بنسبة 0.95%، 0.26%، على التوالي.

وقفز 22 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 9.81%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.24%، فيما تراجعت 4 أسهم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.46%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.38%، كما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 44.5 مليون ورقة بقيمة 50.1 مليون درهم.





بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.25% رابحاً 53.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4359.585 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 643.125 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 45.5 مليون سهم، بقيمة 117.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1423 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.52%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة طيران أبوظبي بنسبة 6.07%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5.61%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 5.08%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.17%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 1.89%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 1.46%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 20.8 مليون درهم.

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بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسراً 3.61 نقطة ليغلق عند مستوى 1288.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 724.4 ألف درهم، وهبك ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 28.66% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 6.41%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 2.72%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.01% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.29%، كما تراجع سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.89%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.40% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.96%، كما ارتفعت أسهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%، عقارات السيف بنسبة 1.14%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%.





بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5009.79 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسراً 6.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5484.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4072.77 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4054.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 149.9 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتي عبر 6178 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.97%، يليه سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.82%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 7.91%، فيما تصدر سهم شركة الديرة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.33% ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 4.95%.