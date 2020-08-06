شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين توقع عقداً مع المتقدمة لتقديم تغطيات تأمينية متعددة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن توقيع عقد لتقديم عدة تغطيات تأمينية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، لمدة سنة ميلادية.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن قيمة العقد تبلغ 9.532 مليون ريال.
وتتوقع الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2020، علماً بأن هناك أطراف ذو علاقة في هذا التعامل حيث يشغل كل من خليفة بن عبداللطيف الملحم ووليد بن محمد الجعفري عضوية في مجلس إدارة الشركتين.
وتؤكد الشركة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاء حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 28.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 15.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى الارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 18.53 مليون ريال، وإرتفاع عمولة إعادة التأمين بمقدار 2.90 مليون ريال، وإرتفاع في إيرادات إكتتاب آخرى بمقدار 7.31 مليون ريال سعودي، وإنخفاض في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 82.83 مليون ريال، بالإضافة إلى إنخفاض مصاريف الإكتتاب الآخرى بمقدار1.97 مليون ريال.
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