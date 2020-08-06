شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت المدينة ترتفع 12.2% بالربع الثاني لارتفاع قيمة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت المدينة، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها بنسبة 12.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 36.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 32.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 36.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 33.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع قيمة المبيعات إضافة الى الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية.

وتراجعت المبيعات إلى 108.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 108.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 70.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 41.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائج الربع الثاني 2020 في 10 أغسطس المقبل

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو