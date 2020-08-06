شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويغلق مرتفعاً لخامس جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس لخامس جلسة على التوالي وواصل المعدن النفيس تحطيم الأرقام القياسية ليسجل إغلاقاً تاريخياً جديداً، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتترقب الأسواق عن كثب غدا الجمعة صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا من وزارة العمل مع توقعات بإضافة الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم 1.550 مليون وظيفة في الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة إلى 10.5% خلال يوليو/تموز.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 20.1 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 2069.4 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، وبلغ أعلى سعر عند 2081.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2049 دولارا.