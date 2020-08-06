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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قليلاً مع ترقب تقرير الوظائف في أمريكا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف مع تحول الأنظار نحو بيانات الوظائف الهامة والتي ستصدر غدا الجمعة.
هذا، وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 1.18 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.
وسوف تتجه الانظار غدا نحو صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا من وزارة العمل عن يوليو/تموز مع توقعات بإضافة الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم 1.550 مليون وظيفة في الشهرل الماضي وانخفاض معدل البطالة إلى 10.5%.
وأوضحت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد مصابي فيروس "كورونا" حول العالم يقترب من 19 مليون حالة بينما تجاوز عدد المتوفين 700 ألف شخص.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.
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