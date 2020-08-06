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شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يتخلىى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع التخلي عن المكاسب التي سجلها الخام في وقت سابق اليوم، وذلك رغم تراجع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
هذا، وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت امس انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 7.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات بتراجع قدره أربعة ملايين برميل.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 42.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.6 دولار وأقل سعر عند 41.6 دولار.
وارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 0.1% إلى 45.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.7 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.
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