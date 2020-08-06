تويوتا تتوقع تراجع أرباحها بنسبة 64 في المئة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تويوتا

ذكرت مجموعة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الخميس أنها تتوقع تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي الحالي بنسبة 64.1 في المئة عن العام الماضي إلى 730 مليار ين (9ر6 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأبقت أكبر شركة سيارات في اليابان على توقعاتها لأرباح التشغيل عند مستوى 500 مليار ين والمبيعات عند مستوى 24 تريليون ين خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل.

كانت تويوتا قد أجلت في أيار/مايو الحالي نشر توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

في الوقت نفسه اعلنت الشركة تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قدرها 158.8 مليار ين بانخفاض نسبته 74.3 في المئة عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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وتراجعت أرباح تشغيل تويوتا خلال الربع الأول بنسبة 98.1 في المئة إلى 13.9 مليار ين في حين تراجعت المبيعات بنسبة 40.4 في المئة إلى 4.6 تريليون ين.

كما تراجع عدد السيارات التي باعتها تويوتا في مختلف انحاء العالم خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 50 في المئة سنويا إلى 1.15 مليون سيارة