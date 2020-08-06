الهند تسمح للبنوك بإعادة هيكلة القروض للمساعدة في انتعاش الاقتصاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البنك المركزي الهندي أمس الخميس أنه سوف يسمح للبنوك بإعادة هيكلة بعض القروض ضد جهود البنوك لإنعاش الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي، شاكتيكانتا داس، «إن إعادة هيكلة الديون سوف تساعد الشركات المتعثرة التي تواجه صعوبات بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا».

وقال داس: الغرض الأساسي من هذا الإجراء هو الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي الهندي.

وأوضح البنك المركزي أنه سوف يتم السماح بإعادة هيكلة ديون الشركات، بشرط أن تكون الشركات لم تتخلف عن الدفع لأكثر من 30 يوما في الأول من مارس 2020.

في السياق نفسه أبقى البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع اتخاذ عدد من التدابير لتخفيف التوترات في القطاع المصرفي، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى تسجيل أول انكماش سنوي في أكثر من أربعة عقود.

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وقال محافظ البنك شاكتيكانتا داس أمس، «إن لجنة السياسة النقدية أبقت على معدل إعادة الشراء عند مستواه القياسي المنخفض عند 4%».

وأكدت اللجنة المكونة من ستة أعضاء، والتي خفضت بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 115 نقطة أساس هذا العام، على مرونة موقفها، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال داس «رغم أن المجال لا يزال متاحا لمزيد من إجراءات السياسة النقدية، فمن المهم استخدامها بصورة حكيمة لتعظيم الفائدة للاقتصاد».

ويكافح الاقتصاد الهندي، وهو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، من أجل التعافي من تداعيات واحدة من أكبر عمليات الإغلاق في العالم، بعدما تسببت في توقف معظم الصناعات بشكل فعلي، ولكنها فشلت في الوقت نفسه في إبطاء تفشي فيروس كورونا.

وقال داس إنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2021، دون إعلان توقعات محددة.