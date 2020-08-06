تسلا تعتزم طرح «سايبر تراك» العام المقبل

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «إنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط ستبدأ الشركة إنتاج الشاحنة الخفيفة التي تترقبها الأسواق (سايبر تراك) أواخر العام المقبل».
وأضاف أنه من المحتمل تطوير نسخة أصغر حجما من الشاحنة الكهربائية الجديدة فيما بعد.
وردا على سؤال عن احتمال قيام تسلا بتطوير شاحنة خفيفة أصغر حجما لأسواق أوروبا، قال إن تطوير نسخة أصغر من الشاحنة تسلا سايبر تراك أمر محتمل للغاية.
وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن ماسك قد قال في مايو الماضي «إن الشاحنة الخفيفة سايبر تراك ستظل بالحجم العادي نفسه للشاحنات الخفيفة، ولكن ستطرح نسخ أصغر حجما منها فيما بعد.
يذكر أنه مع وصول طول الشاحنة سايبر تراك إلى حوالي 230 بوصة، فإن طولها سيكون مماثلا بالكاد لطول الشاحنة الشهيرة فورد إف150- ذات القمرة المزدوجة. في الوقت نفسه فإنها أكبر بدرجة ملحوظة من الشاحنة ريفيان آر1 تي، حيث يزيد طولها عن الشاحنات المنافسة بنحو قدم كامل. كما أن قاعدة عجلات شاحنات تسلا أطول من الشاحنات المنافسة.
ومن المنتظر أن تطرح الشاحنة المنتظرة سايبر تراك في ثلاث فئات من حيث المحركات. ويتراوح مدى هذه الفئات بين 250 و500 ميل بحسب البطارية المختارة.
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