مازدا تؤجل طرح الفئة الكهربائية من إم إكس 30

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجلت شركة مازدا موتورز اليابانية طرح السيارة الجديدة إم إكس 30 في السوق اليابانية إلى الخريف المقبل، وفيها نسخة هجين إلى جانب السيارة التقليدية.

وكشفت مازدا في معرض طوكيو الدولي للسيارات في العام الماضي عن أول سيارة كهربائية لها، وهي من عائلة إم إكس 30، وقيل في ذلك الوقت إنه ستنتج هذه السيارة الكهربائية من فئة سيارات الطرق الوعرة خلال 2020، لكن يبدو أن هذا الموعد تأجل.

وتستخدم السيارة مازدا- إم إكس 30 إي سكاي أكتيف - جي الهجين محركا تقليديا سعة لترين، ويعمل بالحقن المباشر إلى جانب المحرك الكهربائي «إم هايبرد»، والذي سيساعد المحرك التقليدي ذا الأربع أسطوانات عند الحاجة.

ونقل موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات عن شركة مازدا القول «إن السيارة إم إكس 30 الهجين تمثل جزءا من استراتيجيتها لتوفير أفضل الخيارات المتاحة في قوة المحركات لخدمة احتياجات ورغبات بعض المناطق من العالم». في الوقت نفسه تعتزم مازدا بدء طرح السيارة الكهربائية من عائلة إم إكس 30 إي. في الكهربائية في أوروبا، لتلبية الطلب على السيارات التي لا تصدر أي عوادم في هذه السوق. وقالت مازدا إنها تعتزم بدء بيع عقود تأجير النسخة الكهربائية من السيارة إم إكس 30 في وقت لاحق من العام الحالي.