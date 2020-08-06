شكرا لقرائتكم خبر بنك إنجلترا يقلص توقعاته لخسائر البنوك البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلص بنك إنجلترا المركزي توقعاته لخسائر البنوك البريطانية، فيما أبقى على معدل الفائدة دون تغيير، متوقعا نمو الاقتصاد في 2021.

وقال بنك إنجلترا في بيان أمس: إن خسائر البنوك البريطانية يمكن أن تكون أقل من التوقعات السابقة، وذلك بعد نحو 3 أشهر من توقعه وصول خسائر هذه البنوك إلى 80 مليار جنيه إسترليني (105 مليارات دولار) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن البنك المركزي قوله في تقريره عن حالة النظام المالي في بريطانيا «إنه لا يزال يرى أن هذه البنوك لديها احتياطيات مالية أكثر مما يكفي لامتصاص الخسائر».

وتعطي هذه التوقعات الجديدة بعض الراحة للقطاع المصرفي الذي يعد نفسه لمواجهة جبل من القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، حيث خصصت بالفعل أكبر ستة بنوك في بريطانيا، وفي مقدمتها مجموعة إتش إس.بي.سي المصرفية العملاقة، مليارات الجنيهات الإسترلينية لتغطية الخسائر المحتملة خلال العام الحالي. ومن المقرر أن تنتهي بعض برامج الدعم الحكومي خلال الشهور المقبلة، كما أن البنوك تستعد لمواجهة تعثر المقترضين في سداد قروضهم، وارتفاع عدد حالات التوقف عن السداد.

Advertisements

وأعلن بنك إنجلترا أمس الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.10%. وقال إن قرار لجنة السياسة النقدية جاء بالإجماع. وقد تم إقرار معدل الفائدة الحالي في مارس في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البنك أنه سوف يستمر في برنامجه لشراء السندات، الذي بلغت قيمته في نهاية العام 745 مليار جنيه إسترليني (980 مليار دولار).

من ناحية أخرى قال البنك المركزي إنه يتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 9% عام 2021، على أن يتعافى بحلول نهاية العام المقبل إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بأكثر من 20% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأخير من 2019.