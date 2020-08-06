شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح البنك العربي الوطني 46% بالربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب النتائج المالية المعلنة على موقع تداول أمس، بلغ اجمالي ربح العمليات 1.46 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.73 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 15%.
وعلى صعيد نتائج النصف الأول من العام الحالي بلغ صافي الربح 1.12 مليار ريال، مقابل 1.67 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 32%. وبلغت ربحية السهم 0.75 ريال، مقابل 1.11 ريال خلال الفترة المماثلة من 2019.
وأرجع البنك سبب انخفاض صافي الربح للربع إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.2% ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الأتعاب والعمولات، المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بالإضافة إلى الانخفاض في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة قابلته زيادة في أرباح تحويل العملات الأجنبية، دخل المتاجرة، دخل توزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى. في حين ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 21.5% ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مخصص خسائر انخفاض الائتمان، ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الإيجار والمباني، مصاريف الاستهلاك.
فيما أرجع الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.1%، ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الأتعاب والعمولات، المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ودخل توزيعات الأرباح، قابلته زيادة في أرباح تحويل العملات الأجنبية، دخل المتاجرة، المكاسب المحققة من الاستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ودخل العميات الأخرى، بالإضافة إلى الزيادة في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة.
في حين ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 12% ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مخصص خسائر انخفاض الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الإيجار والمباني، مصاريف الاستهلاك ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.
وأشار البنك إلى أن صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة بلغ 543.8 مليون ريال للفترة الحالية، مقارنة بمبلغ 335.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 62%.
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