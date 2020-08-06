إتش إس بي سي ترتب قرضا أخضر لصالح وزارة المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رتبت مجموعة إتش إس بي سي قرضا مدعوما من وكالة ائتمان الصادرات بقيمة 258 مليون دولار لصالح وزارة المالية، حيث ستستخدم عوائد القرض الذي يعد أول قرض أخضر في المملكة مدعوما من وكالة ائتمان الصادرات لشراء حافلات ركاب من ألمانيا، لدعم شبكة المواصلات العامة في السعودية.

وستسهم حافلات الركاب في تخفيف انبعاثات الغازات الضارة والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري في مدينة الرياض، من خلال التحول باتجاه استخدام شبكة المواصلات العامة في المملكة. وبحسب بيان للبنك البريطاني، تؤكد مستندات القرض المدعوم من وكالة ائتمان الصادرات على الالتزام بتوفير تقارير على الآثار البيئية الإيجابية فيما يتعلق بالجوانب البيئية للمشروع.

وأشار البيان إلى أنه تأكيدا على الالتزام بطريقة استخدام عوائد القرض وتوفير التقارير الخاصة به، فإن هذا التمويل يتماشى مع «مبادئ القروض الخضراء» التي تم نشرها من قبل هيئة أسواق الإقراض في 21 مارس 2018.

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وأوضح أن القرض مدعوم من قبل وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويتزايد الإقبال على القروض المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات بشكل كبير من قبل الجهات المقترضة في المنطقة كوسيلة لتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى كونها توفر شروط تمويل أفضل.

وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية العالمية في بنك إتش إس بي سي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اريث توماس، «تتبنى السعودية واحدة من أهم خطط التحول الاقتصادي الطموحة في العالم، ومن خلال تأمين قرض أخضر مدعوم من وكالة ائتمان الصادرات، والذي يعد الأول من نوعه في السعودية، فإن المملكة تبرهن من جديد ريادتها الإقليمية في أسواق الدين. ويسرنا في إتش إس بي سي أن نسهم في لعب دورنا في تحقيق إنجاز جديد مهم تقوم به المملكة».

وتعد مجموعة إتش إس بي سي، ومن خلال شركتها الفرعية وعمليات شركتها التابعة، من البنوك الدولية الرائدة في المملكة، ويعود تاريخ وجودها في المملكة إلى نحو 70 عاما، كانت خلالها شريكا فاعلا في دعم مسيرة النمو الاقتصادي للمملكة.