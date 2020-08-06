ارتفاع الإصابات بكورونا يقلل فرص تعافي الاقتصاد الأمريكي

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وتوقع كابلان في لقاء مع شبكة سي إن إن الإخبارية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي يبلغ 20% في الربع الثالث، بالرغم من أنه لا يزال يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو 5% للعام بأكمله.
وقال إن وتيرة التعافي ستعتمد على مدى انتشار الفيروس، لافتا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإغلاقات في بعض مناطق البلاد، إذ بدا أن أنظمة الرعاية الصحية معرضة لخطر استنفاد قدرتها على العمل. وأضاف أن المشكلة في عودة الفيروس هي أنها أبطأت أو قللت إلى حد ما التعافي الذي كنا نتوقعه، لذا كلما نجحنا في التصدي للفيروس مرة أخرى، كلما زادت وتيرة انتعاشنا.
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