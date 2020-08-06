شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح العربي الوطني تتراجع 46% خلال الربع الثاني لانخفاض صافي دخل العمولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 45.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 596.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 يونيو 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.2 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 1.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 يونيو 2020 إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الاتعاب والعمولات، المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة بالإضافة إلى الانخفاض في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة قابله زيادة في أرباح تحويل العملات الأجنبية، دخل المتاجرة، دخل توزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليار ريال في النصف المقارن المنتهي في 31 يونيو 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 643.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 779 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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