شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يواصل مكاسبه بدعم من بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية معززا مكاسبه بعد بيانات سوق العمل القوية المعلن عنها أمس.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن مؤشر توقعات التضخم ارتفعت بنسبة 1.4% في الشهر الماضي مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.2%.



وكانت بيانات قطاع البناء في البلاد قد ارتفعت إلى 42.7 في يوليو/تموز من 35.5 نقطة في يونيو/حزيران، وانخفض معدل البطالة في نيوزلندا إلى 4% في الشهر الماضي من 4.2% في يونيو/حزيران على خلاف توقعات بارتفاع البطالة إلى 5.6%.

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كما زادت وتيرة التوظيف في نيوزلندا بنسبة 0.4% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات انخفاض نسبته 2%.



ولم تكشف الحكومة النيوزلندية عن مزيد من الإصابات بفيروس "كورونا" مع نجاح الدولة حتى الآن في احتواء المرض، وذلك رغم أن عدد المصابين على مستوى العالم يقترب من 19 مليون حالة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6658، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.667 في حين سجل أقل سعر عند 0.6627.