شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يحاول التخلص من تشبعه الشرائي – تحليل – 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.71 نقطة ليستقر على سعر 249.12 دولار، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 247.57، ليستهدف مستوى المقاومة 268.61.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه