شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع استناده في الوقت نفسه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.59% بما يعادل 8.64 نقطة ليستقر على سعر 1,473.61، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,436.96، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 1,530.69.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد.