شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يعاود الانخفاض – تحليل – 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إنتل (INTC) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.43% بما يعادل -0.21 نقطة ليستقر على سعر 48.92 دولار، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 46.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط