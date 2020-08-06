مايكروسوفت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 06-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 216.26، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد واختراق هذا المستوى، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة، تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 216.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 226.22.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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