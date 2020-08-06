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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس على نحو هامشي في أعقاب صدور بيانات بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 1.18 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك قبيل الإعلان غدا عن بيانات تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن يوليو/تموز مع توقعات بمزيد من الانخفاض في معدل البطالة.
وكشفت بيانات عن ان عدد مصابي فيروس "كورونا" حول العالم يقترب من 19 مليون حالة بينما تجاوز عدد المتوفين 700 ألف شخص.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 27261 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 11019 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3332 نقطة.
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