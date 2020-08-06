شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتجه نحو التراجع مع تجدد المخاوف بشأن المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس رغم تراجع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية فضلا عن تجدد المخاوف بشأن المعروض العالمي.



ويتساءل المستثمرون بشأن ما إذا كان الطلب العالمي على المعادن الصناعية سوف يتحسن في الفترة القادمة من عدمه، وذلك مع استمرار أزمة فيروس "كورونا".



وتراجع المعدن الصناعي في بورصة لندن إلى 4371 دولار في مارس، لكنه ارتفع في يوليو إلى 6633 دولار للطن بفعل تخفيف قيود الإغلاق لا سيما في الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

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في نفس الوقت، تتواصل أنشطة الإنتاج والتعدين للنحاس وغيره من المعادن الصناعية، وحال عودة قيود الإغلاق والعزلن ربما لا يتواكب الطلب مع العرض، ومن ثم الضغط على الأسعار.



وفي سياق آخر، انخفض الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2.89 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2.92 دولار وأقل سعر عند 2.88 دولار.