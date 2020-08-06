ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يسجل أعلى سعر في التاريخ

كتب: ضياء السقا
حققت أسعار الذهب، الخميس، ارتفاعا جديدة بقية 5 جنيهات، لتسجل أعلى مستوي في تاريخها في الأسواق المصرية، حيث وصل عيار 21 الأكثر تداولا، 925 جنيها للجرام.
وكان عيار 21 قد سجل مساء الأربعاء، 920 جنيها للجرام.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب فى السوق العالمية بنحو 42% وفى السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجارى حتى الآن.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.
وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 792 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 925 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 1057 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 7400 جنيها
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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