شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للتراجع فى التعاملات المتقدمة من السوق الأوروبية يوم الخميس بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،ويكبح المكاسب انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 41.64$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.17$، وسجل أعلى مستوي عند 42.43$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 44.88$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.26$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.52$.

عند تسوية الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.50$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.25% ،وسجلت مستوي 46.22$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

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مكاسب الأمس جاءت بدعم ،التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وهبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 31 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 518.5 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل ،لينخفض الإجمالي إلى 11.0 مليون برميل يوميا ، وتظل الولايات المتحدة تتصدر حاليا قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.