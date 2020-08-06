شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 27 شهرا قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى 27 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، ضمن عمليات تعافي مؤقتة ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.96 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.77 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.52 نقطة الأدنى منذ أيار/مايو 2018.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.75% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

وضغط على العملة بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، والتي أثارت قلق المستثمرين من أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي قد يتخلف كثيرا عن بلدان أخرى بسبب ارتفاع مستوى عدوى فيروس كورونا.

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ويضغط على الدولار الأمريكي أيضا ، استمرار الخلاف السياسي بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري حول خطة الإغاثة من الجائحة الفيروسية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم سوق العمل الأمريكي ، فى ظل تطورات تفشي فيروس كورونا ،وعجز الحكومة الأمريكية فى السيطرة على الوباء حتى الآن ،الأمر الذي دفعها إلى تشديد العزل العام مرة أخرى فى بعض المدن والولايات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.410 مليون فى الأسبوع المنتهي 1 آب/أغسطس من 1.434 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 53.5 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.