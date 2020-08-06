- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 27 شهرا قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى 27 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، ضمن عمليات تعافي مؤقتة ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.96 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.77 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.52 نقطة الأدنى منذ أيار/مايو 2018.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.75% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
وضغط على العملة بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، والتي أثارت قلق المستثمرين من أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي قد يتخلف كثيرا عن بلدان أخرى بسبب ارتفاع مستوى عدوى فيروس كورونا.
ويضغط على الدولار الأمريكي أيضا ، استمرار الخلاف السياسي بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري حول خطة الإغاثة من الجائحة الفيروسية.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم سوق العمل الأمريكي ، فى ظل تطورات تفشي فيروس كورونا ،وعجز الحكومة الأمريكية فى السيطرة على الوباء حتى الآن ،الأمر الذي دفعها إلى تشديد العزل العام مرة أخرى فى بعض المدن والولايات.
تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.410 مليون فى الأسبوع المنتهي 1 آب/أغسطس من 1.434 مليون الأسبوع الأسبق.
وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 53.5 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 27 شهرا قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.