شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل مستوى قياسي جديد خلال سبع سنوات بفضل طلب التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد خلال سبع سنوات ، بفضل تسارع مستويات طلب التجزئة بعد مكاسب ضخم لمعدن الذهب.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.3% إلى مستوي 27.85$ الأعلى نيسان/أبريل 2013 ، من مستوي الافتتاح عند 26.96$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.78 $.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

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حققت أسعار الفضة ارتفاعا قرابة 34% على مدار تعاملات تموز/يوليو الماضي ،فى رابع مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري فى تاريخ تداول معدن الفضة فى أسواق المال العالمية.

تحققت تلك المكاسب التاريخية بفضل انتباه تجار التجزئة بأن معدن الفضة يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقة بالمقارنة مع معدن الذهب ، بالإضافة إلى دعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

سجل معدن الذهب بالأمس مستوي قياسي جديد عند 2,055.60$ للأونصة ، بينما معدن الفضة لا يزال بعيد جدا عن بلوغ وتسجيل مستويات قياسية جديدة فوق 49.78$ للأونصة المستوي التاريخي المسجل فى نيسان/أبريل 2011.

وحيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ، لذلك مع انتباه المزيد من مستثمري التجزئة لهذا الأمر ، سوف تتسارع مستويات الطلب ،وتستمر الأسعار فى الصعود لمستويات أعلى.