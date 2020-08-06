شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لموظفات الدولة.. لو حامل أو مرضعة؟ اعرفى حقوقك بالحضور والانصراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ فيديو تعريفى للموظفات العاملات بالجهاز الإدارى بالدولة والتابعات لقانون الخدمة المدنية عن حقوق الحامل أو الحاضنة لرضيع.

وعرض الفيلم المصور حق الموظفة الحامل بداية من الشهر السادس الحصول على ساعة استثنائية من العمل يحق لها الانصراف مبكرا فى هذه الساعة، كما يحق لها الحصول على هذه الساعة بعد الولادة وأثناء فترة الرضاعة حتى أن يصل سن الرضيع إلى عامين.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدأ تنفيذ خطته التدريبية للعام التدريبى الحالى 2020/2021 عبر الانترنت فى إطار إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث افتتح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم فاعليات البرنامج التدريبى "الإعداد لشغل الوظائف القيادية "مدير عام"، الذى ينظمه الجهاز فى الفترة من 5 إلى 23 يوليو، لعدد 60 مرشحا للترقى لدرجة "مديرعام" بهيئة المجتمعات العمرانية.

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جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدأ تنفيذ خطته التدريبية للعام التدريبى الحالى 2020/2021 عبر الانترنت فى إطار إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث افتتح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم فاعليات البرنامج التدريبى "الإعداد لشغل الوظائف القيادية "مدير عام"، الذى ينظمه الجهاز فى الفترة من 5 إلى 23 يوليو، لعدد 60 مرشحا للترقى لدرجة "مديرعام" بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الجهاز أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لرفع كفاءة الموظف الحكومى، حيث خصصت محورا كاملا فى خطة الإصلاح الإدارى التى أقرتها عام 2014 لتنمية وبناء قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن. واستعرض رئيس الجهاز عناصر خطة الإصلاح الإدارى الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض قانون الخدمة المدنية.