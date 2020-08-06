شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بجلسة ختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5009.79 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسراً 6.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5484.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4072.77 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4054.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 149.9 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتي عبر 6178 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.

Advertisements

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.97%، يليه سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.82%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 7.91%، فيما تصدر سهم شركة الديرة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.33% ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 4.95%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة منازل القابضة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لمناقشة البيانات المالية المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، والبيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس الجاري، لتشكيل مجلس إدارة جديد.