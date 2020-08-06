الاقتصاد

وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بتشكيله الجديد، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

 

وبحسب بيان الوزارة تم خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية المقترحة من مجلس الإدارة بشأن تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتى تضمنت عدة محاور منها تطوير محفظة الأراضى الضخمة فى هليوبوليس الجديدة وهليوبارك، وتعظيم استغلال الأصول العقارية المملوكة للشركة والمتمركزة فى منطقة الكوربة، وحسن استغلال حديقة الميريلاند ومبنى غرناطة التاريخى.

Advertisements

 

وتضمنت الاستراتيجية كذلك خطة إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، ورسم صورة جديدة للشركة تتناسب مع تاريخها وعراقتها.

 

وقد أشاد الوزير بالاستراتيجية المقترحة وجهود مجلس الإدارة فى إعدادها، وطلب سيادته إجراء بعض التعديلات وإعادة العرض فى غضون أسبوعين ليتم الإفصاح عن الاستراتيجية فى مؤتمر صحفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا