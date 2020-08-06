شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين حمراء بختام الأسبوع بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسراً 3.61 نقطة ليغلق عند مستوى 1288.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 724.4 ألف درهم، وهبك ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 28.66% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 6.41%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 2.72%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.01% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.29%، كما تراجع سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.89%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.40% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.96%، كما ارتفعت أسهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%، عقارات السيف بنسبة 1.14%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%.

وفي سياق متصل أعلنت إنفستكورب، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية للأشهر الإثنى عشر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ صافي الخسائر 165 مليون دولار للسنة المالية 2020 مقابل صافي ربح 131 مليون دولار للسنة المالية 2019، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 2.57 دولار مقارنة بربحية 1.47 درهم خلال فترة المقارنة، وبلغ إجمالي الخسارة العائد إلى أسهم الشركة الأم 210 مليون دولار مقابل صافي أرباح 124 مليون درهم.

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وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حقوق المساهمين غير المسيطرة) 867 مليون دولار في 30 يونيو لعام 2020 مقارنة ب1.145 مليار دولار في 30 يونيو لعام 2019، بنسبة انخفاض 24%، وبلغ إجمالى الأصول في نهاية للسنة المالية 2020 ما مجموعه 2.123 مليار دولار مقابل 2.361 مليار دولار في السنة المالية 2019 بنسبة انخفاض 10%، وتبلغ توزيعات الأرباح المقترحة على الأسهم الممتازة والعادية 22 مليون دولار للسنة المالية 2020، ما يعادل 0.10 دولار للسهم العادي مقابل 0.30 دولار للسهم العادي للسنة المالية 2019.

كما أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، عن تحقيق أرباح صافية في محفظة المساهمين بلغت 1.360 مليون دينار بحريني خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقابل صافي أرباح 1.289 مليون دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 6%، وحققت سوليدرتي فائضا بلغ 53 ألف دينار بحريني مقابل فائض بلغ 14 ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 279%، مرجعة هذا التحسن في صافي الربح إلى التحسن في الفائض الفني خلال عام 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019.

فيما أعلنت شركة دلمون للدواجن، صحة الخبر المنشور تحت عنوان إنشاء مخزن للدجاج المجمد بطاقة استيعابية 350 طنا وبكلفة 600 ألف دينار.