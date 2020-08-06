شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي ترتفع بنسبة 1.35% بالختام.. ورأس المال يربح 2.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.35% رابحاً 28.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2107.64 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.73 مليار درهم ليغلق عند مستوى 298.17 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 348.4 مليون سهم محققة ما قيمته 288.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4642 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.86%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.70%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاعي الخدمات والاستثمار بنسبة 0.95%، 0.26%، على التوالي.

وقفز 22 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 9.81%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.24%، فيما تراجعت 4 أسهم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.46%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.38%، كما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 44.5 مليون ورقة بقيمة 50.1 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن استكماله بنجاح طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار أمريكي، والتي تم تغطيتها بالكامل من قبل مجموعة جي إف إتش المالية، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية غير العادية، والتي انعقدت بداية هذا العام، حيث نال المصرف على دعم المساهمين لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار، بما يعزز قاعدة رأس المال ويساهم في تحقيق الأهداف المرحلية لاستراتيجية المصرف الجديدة.

وأضاف المصرف، في بيان لبورصة دبي، اليوم الخميس، أن عملية دعم رأس المال سيكون لها تأثير كبير في تقوية مركز المصرف المالي، وتمكينه من الدخول في شراكات استراتيجية جديدة ومشاريع واعدة تهيئ له القاعدة لتحقيق النمو، وذلك من خلال تخفيض تكلفة التمويل وتقوية كفاية رأس المال، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 22.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بصافي ربح بلغ 9.97 مليون درهم إماراتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 0.15 درهم مقارنة ب0.06 درهم خلال فترة المقارنة.