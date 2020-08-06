شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 10819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 1892 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 12727 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 1596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2447 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 751 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 484.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-رواد، 1.4 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 45500 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 35500 سهم.

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وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، رواد السياحة، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصرية لتطوير صناعة البناء، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.