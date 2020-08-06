تبايـن أسـواق الأسهـم وسـط عمليـات جنـي أربـاح وشـراء انتقائـي

حافظت الأسهم المحلية على مستوياتها، رغم الأداء العرضي في جلسة تداولات، أمس الأربعاء، مع تماسك مؤشر سوق دبي فوق 2000 نقطة، وسوق أبوظبي عند 4300 نقطة.

وسيطر «الاتحاد العقارية» على التداولات في سوق دبي من خلال استقطابه نحو 43% من سيولة السوق بما يعادل 131.6 مليون درهم عبر التداول على 387 مليون سهم، لكنه تراجع 2.63% إلى 0.33 درهم.

وفي سوق أبوظبي، سطع نجم «العالمية القابضة» مجدداً بتصدره تداولات سوق أبوظبي بنحو 23.4 مليون درهم، وارتفع 5.72% إلى 34 درهماً.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع «إعمار العقارية» 0.38% و«الإمارات دبي الوطني» 0.87% اللذان ساهما في تماسك مؤشر سوق دبي عند إغلاقه السابق.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 441.16 مليون درهم، منها 309.16 مليون درهم في دبي، و132 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 600.3 مليون سهم.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي على نحو هامشي بنسبة 0.02% إلى مستوى 2079.39 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار، والبنوك، والخدمات، والاتصالات.

وزاد قطاع العقار هامشياً 0.01% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.38% و«إعمار للتطوير» 0.95% و«إعمار مولز» 0.75%، في مقابل نزول «أرابتك» 0.87% و«داماك» 1.48% و«ديار» 1.38% و«الاتحاد العقارية» 2.63%.

وصعد قطاع البنوك 0.26% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.87% في مقابل نزول «دبي الإسلامي» 0.26%.

وفي المقابل، نزل قطاع الاستثمار 0.68% بعد نزول «دبي للاستثمار» 0.86% و«سوق دبي المالي» 0.6%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.8%. كما هبط قطاع النقل 0.65% نتيجة هبوط «الخليج للملاحة» 4.26% و«أرامكس» 0.9% مع استقرار «العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.28% إلى مستوى 4305.91 نقطة مع هبوط المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك، والعقار، والاتصالات، والتأمين، والطاقة، والصناعة، والسلع.

وانخفض قطاع البنوك 0.43% نتيجة انخفاض «أبوظبي الأول» 0.72%، بالرغم من ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.81% و«أبوظبي التجاري» 0.4%.

وتراجع قطاع العقار أكثر من 1% متأثراً بتراجع «الدار» 1.16% و«رأس الخيمة العقارية» 0.52%.

كما نزل قطاع الاتصالات 0.6% أي بالنسبة ذاتها التي تراجعها سهم «اتصالات». وهبط أيضاً قطاع الطاقة 2% مع هبوط «طاقة» 4.32% و«دانة غاز» 1.39% و«أدنوك للتوزيع» 1.27%.

وارتفع قطاع الاستثمار 4.4% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 5.72% و«الواحة كابيتال» 0.22% رغم نزول «إشراق» 4.94%.

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توجه السيولة

وواصل «الاتحاد العقارية» صدارة التداولات في سوق دبي، تلاه «أرابتك» بسيولة بلغت 40.67 مليون درهم، ليغلق عند 1.14 درهم، ثم «إعمار العقارية» من خلال استقطابه 34.4 مليون درهم، وأغلق عند 2.63 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة»، تلاه «الدار» الذي اجتذب 21.17 مليون درهم من السيولة وأغلق عند 1.71 درهم، ثم «أبوظبي الأول» باستحواذه على 20.2 مليون درهم وأقفل عند 10.96 درهم.

وسجل «المدينة للتمويل» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 3.84% مغلقاً عند 0.135 درهم، فيما سجل«الخليج للملاحة» التراجع الأكثر بنسبة 4.26% إلى مستوى 0.471 درهم.

أما في سوق أبوظبي، فكان الارتفاع الأكثر لمصلحة «العالمية القابضة»، بينما جاء التراجع الأكثر من نصيب «إشراق» بنسبة 4.94% ليغلق عند 0.327 درهم.

الجنسيات

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق دبي اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.25 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و3.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 16.25 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 38 مليون درهم، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 38 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 280 ألف درهم محصلة بيع العرب، و3.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و34 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم مجدداً على سهم «الاتحاد العقارية» إلى جانب «منازل»، و«سوق دبي المالي».

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 3.4 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 8.9 مليون درهم محصلة بيع.

واتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 3.4 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجهوا نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 8.9 مليون درهم محصلة شراء.