القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف أقل من المتوقع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف أقل بكثير من المتوقع خلال الشهر الماضي.وأظهر التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «إيه.دي.بي»، الأربعاء، أن القطاع الخاص أضاف نحو 167 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي في يوليو/ تموز الماضي مقابل 4.314 مليون وظيفة مضافة في الشهر السابق له.وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد حول العالم سوف يضيف 1.2 مليون وظيفة لسوق العمل الأمريكي في يوليو/ تموز الماضي.وبحسب البيانات، فإن القطاع السلعي أضاف ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، في حين أضاف القطاع الخدمي نحو 166 ألف وظيفة في الفترة نفسها.



.. وارتفاع نشاط قطاع الخدمات



اكتسب نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة زخما في يوليو تموز مع صعود طلبات الشراء الجديدة إلى مستوى قياسي.

وقال معهد إدارة التوريدات الأربعاء إن مؤشره للنشاط خارج قطاع التصنيع ارتفع إلى قراءة عند 58.1 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2019 وصعودا من 57.1 في يونيو حزيران.

وقفز المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة بقطاع الخدمات إلى مستوى قياسي عند 67.7 في يوليو تموز من قراءة بلغت 61.6 في يونيو حزيران. لكن المؤشر الفرعي للتوظيف انخفض إلى 42.1 الشهر الماضي من 43.1 في يونيو حزيران.