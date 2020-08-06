الاقتصاد

ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس 6-8-2020.. واليورو يسجل 18.88 جنيه

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس 6-8-2020.. واليورو يسجل 18.88 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار العملات اليوم الخميس 6-8-2020، أمام الجنيه المصرى، فى ثالث أيام عمل للبنوك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:


سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

 

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سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.88 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.77 جنيه للشراء، 18.93 جنيه للبيع.

 

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.87 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع، مقابل 20.79 جنيه للشراء، 20.97 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.65 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.61 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

 

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ونفى البنك المركزى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

 

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

 

وسيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ10 جنيهات من مادة البوليمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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