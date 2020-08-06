شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ودائع البنوك بالأردن 1% فى النصف الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، تراجع ودائع البنوك في النصف الأول من العام الحالي واحدا بالمئة إلى 34.9 مليار دينار(49.2 مليار دولار) مقارنة مع نهاية 2019. كانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2019 نحو 35.3 مليار دينار.

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