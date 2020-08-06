شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود قطاعي التأمين والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحاً 3.790 نقطة ليصل إلى مستوى 5015.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 3.64 نقطة ليصل إلى مستوى 5494.61 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحاً 4.190 نقطة ليصل إلى مستوى 4070.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% خاسراً 5.900 نقطة ليصل إلى مستوى 4047.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 109.5 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار كويتي عبر 4515 صفقة، وصعدت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.

Advertisements

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.82%، يليه سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 7.91%، ثم سهم رمال الكويت العقارية بنسبة 7.41%، فيما تصدر سهم شركة الديرة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.33% ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 4.95%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة منازل القابضة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لمناقشة البيانات المالية المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، والبيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.