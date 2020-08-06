شكرا لقرائتكم خبر عن سابك السعودية: الشركة شهدت التأثير الأكبر لكورونا بالربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الخميس إن الشركة شهدت التأثير الأكبر لفيروس كورونا المستجد في الربع الثاني لكن أوضاع الأعمال تحسنت في الربع الثالث.
لكن البنيان حذر من أن التوقعات للنصف الثاني تظل مماثلة للنصف الأول، مشيرا إلى تراجع النمو الاقتصادي عالميا، وانخفاض أسعار النفط وطلب أضعف.
وقال في إيجار صحفي لإعلان نتائج الأعمال بعد أن أعلنت سابك عن تكبد خسارتها الفصلية الثالثة "لاحظنا تحسنا طفيفا في بداية الربع الثالث، نأمل في أن يكون هذا شيئا إيجابيا، لكن بقية التحديات ما زالت قائمة".
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