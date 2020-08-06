شكرا لقرائتكم خبر عن "الزكاة السعودية" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم الإقرارات الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أغسطس الحالي.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية بدأت في مطلع الشهر الماضي تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية قد دعت جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك منذ بداي العام قبل الماضي.