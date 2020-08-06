شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الأنابيب السعودية ترتفع 166% خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لأنابيب الصلب، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع خسائرها بنسبة 165.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 27 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 28.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 9.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي، بالإضافة إلى الزيادة في المصاريف الإدارية التي بلغت 12.6 مليون ريال مقارنة بـ 8.4 مليون ريال في الربع الثاني 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في الربع الثاني من 2020.
وتراجعت المبيعات إلى 72.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 161.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 44.8 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 9.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 17.8 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح 0.32 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
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