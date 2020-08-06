شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يدفع سابك لتكبد الخسائر بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 2.22 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.03 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.
وتراجعت المبيعات إلى 24.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 34.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 3.3 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.4 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 0.95 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
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