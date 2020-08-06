شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بيتك تتراجع 77.5% بالربع الثاني لزيادة المخصصات وانخفاض القيمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 77.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح - خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 12.6 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 56.1 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

ويعود سبب تراجع الأرباح إلى زيادة المخصصات وانخفاض القيمة والمخصصات الاحترازية المحتملة على بيان الدخل بنسبة 86.2، والتي ترجع بصورة رئيسية إلى التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا.

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وفي المُقابل، ارتفع صافي الإيرادات الشتغيلية للشركة إلى 128.6 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام 2020، مُقابل صافي إيرادات تشغيلية بلغ 122.6 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2020.

كذلك تراجعت أرباح الشركة بنسبة 47.1% إلى 56.9 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 107.7 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت 3.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بالغة 60.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 58.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت أرباح الشركة 10.4% في العام 2019، لتصل إلى 251.02 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 227.41 مليون دينار في عام 2018.