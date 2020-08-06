شكرا لقرائتكم خبر عن جي إف إتش: تغطية الصكوك المصدرة من الخليجي التجاري بـ 159 مليون دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة بأسواق الكويت ودبي والبحرين، اليوم الخميس عن قيامها بضمان تغطية الصكوك التي أصدرها المصرف الخليجي التجاري، التابع لها.
وأوضحت في بيان لسوق الكويت المالي أن الإغلاق الناجح لهذا الإصدار سيعزز المركز المالي للمصرف وهو ما سيمكنه من الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية لتتنافس للحصول على حصة أكبر في السوق.
وأشارت المجموعة إلى أن هذا الإصدار سينعكس على النمو بمركزها المالي وربحيتها.
وأعلنت "جي إف إتش المالية" يوم الإثنين الماضي استكمال "المصرف الخليجي التجاري" التابع لها بنجاح طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار.
وقالت إن المصرف نال دعم المساهمين لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار .
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