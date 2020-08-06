شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية طفيفة الآن، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك باكتساب العزم الإيجابي، وننتظر المساهمة بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7065، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 0.7290.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد